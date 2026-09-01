«Αφήστε μας να είμαστε αυτές που θέλουμε»: Τα κορίτσια στο Αφγανιστάν σπουδάζουν σε κρυφά σχολεία (βίντεο)

Χιλιάδες κορίτσια στο Αφγανιστάν παρακολουθούν κρυφά μαθήματα, διακινδυνεύοντας ακόμη και τη σύλληψή τους, καθώς οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τη φοίτηση των κοριτσιών στην επίσημη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τους επιτρέπουν μόνο να φοιτήσουν μέχρι το Δημοτικό.Η απαγόρευση επιβλήθηκε το 2022 και, μέσα στα πέντε χρόνια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια κορίτσια έχουν στερηθεί την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Κρυφά μαθήματα οργανώνονται από διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και γονείς. Για να καταφέρνουν οι μαθήτριες να πηγαίνουν σε αυτά τα κρυφά σχολεία αλλάζουν διαδρομές καθημερινά, δεν μετακινούνται σε ομάδες και κρύβονται κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών ελέγχων. Σε ένα επίσημο δημοτικό σχολείο έχει δημιουργηθεί κρυφή αίθουσα για μεγαλύτερες μαθήτριες, σε χώρο που δεν είναι εύκολα ορατός.Κατά τη διάρκεια ελέγχου των Ταλιμπάν ένα πρωινό του Ιουλίου, ενώ οι μαθήτριες έδιναν εξετάσεις Φυσικής, ο διευθυντής κλείδωσε 14 από αυτές μέσα στην αίθουσα. Οι μαθήτριες συνέχισαν να γράφουν αθόρυβα και, σύμφωνα με σχετικό βίντεο των New York Times, ο χώρος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.