Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους έναν κύκλο συναισθηματικού πόνου
MARIE CLAIRE

Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους έναν κύκλο συναισθηματικού πόνου

Και ξανανιώνουν.

Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους έναν κύκλο συναισθηματικού πόνου
Ένας δύσκολος κύκλος δύο ετών φτάνει στο τέλος του για δύο ζώδια. Από το 2024, έχετε αντιμετωπίσει αναποδιές και έντονες αλλαγές σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Τώρα, όμως, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει.

Παρθένος
Ο Σεπτέμβριος του 2026 σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης περιόδου και φέρνει θετικές εξελίξεις στην κοινωνική και προσωπική σας ζωή. Έπειτα από δύο χρόνια αναστάτωσης σε σχέσεις, καριέρα και οικονομικά, αφήνετε πίσω σας καταστάσεις που σας δυσκόλευαν.

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