Dua Lipa: Το μανικιούρ που επέλεξε για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να υποδεχτεί το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Dua Lipa: Το μανικιούρ που επέλεξε για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να υποδεχτεί το φθινόπωρο

Ήταν μάλιστα και τα νύχια των γενεθλίων της.

Dua Lipa: Το μανικιούρ που επέλεξε για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να υποδεχτεί το φθινόπωρο
Η Dua Lipa ξέρει πολύ καλά πώς να μας δίνει έμπνευση, και το τελευταίο της μανικιούρ είναι ίσως ο πιο chic τρόπος να περάσουμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα milky, σχεδόν διάφανο nude ως βάση και πρόσθεσε μεγάλα μαύρα polka dots, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό, παιχνιδιάρικο αλλά και πολύ εύκολο να υιοθετήσουμε.

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