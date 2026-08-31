Dua Lipa: Το μανικιούρ που επέλεξε για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να υποδεχτεί το φθινόπωρο

Η Dua Lipa ξέρει πολύ καλά πώς να μας δίνει έμπνευση, και το τελευταίο της μανικιούρ είναι ίσως ο πιο chic τρόπος να περάσουμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα milky, σχεδόν διάφανο nude ως βάση και πρόσθεσε μεγάλα μαύρα polka dots, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό, παιχνιδιάρικο αλλά και πολύ εύκολο να υιοθετήσουμε.