Αθηνά Ανδρεάδη: Θα ερμηνεύσει τον Ολυμπιακό Ύμνο στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων

ΗΑθηνά Ανδρεάδη επελέγη για να ερμηνεύσει τον Εθνικό Ύμνο στην τελετή Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ οι αγώνες θα διαρκέσουν 2 εβδομάδες.«Μια τιμητική διάκριση για την Αθηνά Ανδρεάδη, με την γεμάτη διακρίσεις πορεία στη μουσική, που περιλαμβάνει εφτά δίσκους και βραβεία στο ενεργητικό της, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy (για την συμμετοχή της στο album”Travelling Light” του Leonard Cohen) και βραβείου Καλύτερου Album τραγουδίστριας-τραγουδοποιού στα Independent Music Awards (ΗΠΑ).Ταυτόχρονα ένα προσωπικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από την δική της ενορχηστρωτική προσέγγιση και ερμηνεία στον Ολυμπιακό Ύμνο που συνέθεσε ο Σπύρος Σαμάρας σε στίχους του Κωστή Παλαμά, με αφορμή την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896.Εκατόν τριάντα χρόνια μετά, θα ακουστεί ξανά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη φωνή της Αθηνάς Ανδρεάδη», αναφέρει η ανακοίνωση.