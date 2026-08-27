Η Κάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με μια tiger print τσάντα
MARIE CLAIRE

Η Κάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με μια tiger print τσάντα

Kαι συγκεκριμένα, μια Fendi Baguette.

Η Κάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με μια tiger print τσάντα
Στις 25 Αυγούστου, πέντε ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του πρώτου γύρου του US Open, η Kaia Gerber βρέθηκε μαζί με την Anna Wintour, την Tory Burch, τη Savannah Guthrie και άλλους διάσημους θεατές στην ειδική επίδειξη του Roger Federer, στο πλαίσιο της Fan Week. Σε αντίθεση με το Wimbledon, το US Open δεν επιβάλλει συγκεκριμένο dress code, επομένως δεν ήταν απαραίτητο να εμφανιστεί με τα καθιερωμένα λευκά του τένις.

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