Η Κάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με μια tiger print τσάντα
Η Κάια Γκέρμπερ συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με μια tiger print τσάντα
Kαι συγκεκριμένα, μια Fendi Baguette.
Kαι συγκεκριμένα, μια Fendi Baguette.
Στις 25 Αυγούστου, πέντε ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του πρώτου γύρου του US Open, η Kaia Gerber βρέθηκε μαζί με την Anna Wintour, την Tory Burch, τη Savannah Guthrie και άλλους διάσημους θεατές στην ειδική επίδειξη του Roger Federer, στο πλαίσιο της Fan Week. Σε αντίθεση με το Wimbledon, το US Open δεν επιβάλλει συγκεκριμένο dress code, επομένως δεν ήταν απαραίτητο να εμφανιστεί με τα καθιερωμένα λευκά του τένις.
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