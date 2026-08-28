Πέντε ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να μπαίνουν σε τάξη μέχρι το τέλος Αυγούστου
MARIE CLAIRE

Πέντε ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να μπαίνουν σε τάξη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Έπειτα από μια περίοδο γεμάτη ανατροπές και αβεβαιότητα

Πέντε ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να μπαίνουν σε τάξη μέχρι το τέλος Αυγούστου
Μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη για πέντε ζώδια. Έπειτα από μια περίοδο γεμάτη ανατροπές και αβεβαιότητα, το τέλος του μήνα φέρνει περισσότερη καθαρότητα και θετικές εξελίξεις.

 
 
Καρκίνος
Ο Άρης στο ζώδιο του Καρκίνου φέρνει περισσότερη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Είναι μια περίοδος για να μπουν όρια και να υπάρξει διεκδίκηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε ο θυμός και η ένταση να μην οδηγήσουν σε βιαστικές αντιδράσεις.

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