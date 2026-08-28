Πέντε ζώδια που βλέπουν τα πράγματα να μπαίνουν σε τάξη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε τάξη για πέντε ζώδια. Έπειτα από μια περίοδο γεμάτη ανατροπές και αβεβαιότητα, το τέλος του μήνα φέρνει περισσότερη καθαρότητα και θετικές εξελίξεις.ΚαρκίνοςΟ Άρης στο ζώδιο του Καρκίνου φέρνει περισσότερη ενέργεια και αποφασιστικότητα. Είναι μια περίοδος για να μπουν όρια και να υπάρξει διεκδίκηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε ο θυμός και η ένταση να μην οδηγήσουν σε βιαστικές αντιδράσεις.