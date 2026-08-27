Γιαγιόι Κουσάμα: Παιδικά τραύματα, πόλεμος, pop art, ψυχιατρείο, παγκόσμια αναγνώριση, τέχνη μέχρι το τέλος
Γιαγιόι Κουσάμα: Παιδικά τραύματα, πόλεμος, pop art, ψυχιατρείο, παγκόσμια αναγνώριση, τέχνη μέχρι το τέλος
Η Γιαπωνέζα που δημιούργησε τον δικό της εικαστικό κόσμο και ενέπνευσε τη νεοϋορκέζικη σκηνή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών
Η Yayoi Kusama έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Πέθανε στις 14 Αυγούστου, σε νοσοκομείο του Τόκιο, αλλά ο θάνατός της έγινε σήμερα ευρύτερα γνωστός.
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