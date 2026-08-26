Reese Witherspoon: Τα σημειώματα που της έστελνε η Dolly Parton και η ξεχωριστή αφιέρωση στο καθένα από αυτά

ΗReese Witherspoon αποχαιρετά τη Dolly Parton, με την οποία είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση. Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.Η Reese Witherspoon μοιράστηκε στο Instagram μια προσωπική ανάμνηση από τη γνωριμία τους και αποκάλυψε πόσο σημαντική υπήρξε η στήριξη της μουσικού στην καριέρα της.Όταν η Reese Witherspoon ανέλαβε τον ρόλο της June Carter στην ταινία Walk the Line του 2005, η Dolly Parton τη βοήθησε να προετοιμαστεί, μιλώντας της για την προσωπικότητα και τη ζωή της Carter. Οι συμβουλές της αποδείχθηκαν πολύτιμες για την ερμηνεία που χάρισε στη Witherspoon το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2006.Οι δύο γυναίκες συνέχισαν να ανταλλάσσουν σημειώματα όλα τα επόμενα χρόνια. Η τραγουδίστρια συνήθιζε να γράφει στην ηθοποιό μικρά μηνύματα ενθάρρυνσης, υπενθυμίζοντάς της να είναι μια θετική παρουσία στη ζωή των άλλων και να ακούει τη διαίσθησή της.Στο τέλος των σημειωμάτων της έβαζε πάντα την ίδια υπογραφή: «I will always love you», (θα σε αγαπώ πάντα) παραπέμποντας σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της.