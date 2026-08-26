Επτά λόγοι πίσω από την πιθανή επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία

Από την αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων μέχρι τα επαγγελματικά σχέδια της Meghan Markle, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να βρίσκονται πίσω από την απόφαση της οικογένειας Sussex να περάσει περισσότερο χρόνο στη Βρετανία.Όταν έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle σχεδιάζουν να φύγουν από τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν στη Βρετανία, το ερώτημα που προέκυψε ήταν ένα: «Γιατί τώρα;».Το ζευγάρι αποχώρησε από τα ανώτερα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας το 2020 και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Montecito της Καλιφόρνια. Ωστόσο, στις 19 Αυγούστου έγινε γνωστό ότι τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Archie, 7 ετών, και η πριγκίπισσα Lilibet, 5 ετών, θα φοιτήσουν σε σχολείο στη Βρετανία, ενώ η οικογένεια θα αποκτήσει και κατοικία για «παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Η πληροφορία ότι η Meghan Markle βρίσκεται σε συζητήσεις για έναν ρόλο σε βρετανική τηλεοπτική παραγωγή έκανε την επιστροφή να μοιάζει πιο λογική, όμως υπάρχουν και άλλοι πιθανοί λόγοι, σύμφωνα με royal experts, που μίλησαν στο marieclaire.com.