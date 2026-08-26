Τα αγαπημένα βιβλία της Dolly Parton, που αγάπησε το διάβασμα και χάρη στον αναλφάβητο πατέρα της

Η ζωή της Dolly Parton, που πέθανε χτες σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, ήταν ένα «ανοιχτό βιβλίο», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αγαπούσε πολύ το διάβασμα και είχε φροντίσει, μέσα από το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο, να δωρίσει πάνω από 300 εκ. βιβλία σε παιδιά, μέσα από την Imagination Library, την ΜΚΟ που ίδρυσε το 1995. Η Parton αγαπούσε πολύ την ανάγνωση και, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο αμερικανικό Marie Claire πριν από χρόνια, διάβαζε δεκάδες βιβλία το χρόνο.