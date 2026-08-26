Τα αγαπημένα βιβλία της Dolly Parton, που αγάπησε το διάβασμα και χάρη στον αναλφάβητο πατέρα της
MARIE CLAIRE

Τα αγαπημένα βιβλία της Dolly Parton, που αγάπησε το διάβασμα και χάρη στον αναλφάβητο πατέρα της

Η Βασίλισσα της country μουσικής διάβαζε περίπου 50 βιβλία τον χρόνο και είχε αποκαλύψει στο Marie Claire ποια  κατηγορία θεωρούσε την κορυφαία όλων.

Τα αγαπημένα βιβλία της Dolly Parton, που αγάπησε το διάβασμα και χάρη στον αναλφάβητο πατέρα της
Η ζωή της Dolly Parton, που πέθανε χτες σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, ήταν ένα «ανοιχτό βιβλίο», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αγαπούσε πολύ το διάβασμα και είχε φροντίσει, μέσα από το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο, να δωρίσει πάνω από 300 εκ. βιβλία σε παιδιά, μέσα από την Imagination Library, την ΜΚΟ που ίδρυσε το 1995. Η Parton αγαπούσε πολύ την ανάγνωση και, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξη στο αμερικανικό Marie Claire πριν από χρόνια, διάβαζε δεκάδες βιβλία το χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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