Γαλλία: Γιατί 10 εκατομμύρια μαθητές θα ερωτηθούν για τη σεξουαλική βία

Ηγαλλική κυβέρνηση θέλει να καταγράψει την έκταση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας που ενδέχεται να βιώνουν τα παιδιά, καθώς οι αρχές αυξάνουν τους ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.Τα γαλλικά σχολεία, από φέτος, θα προσθέσουν ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία στο ετήσιο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν εκατομμύρια μαθητές. Ο υπουργός Παιδείας Édouard Geffray ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ότι η έρευνα θα αφορά περίπου 10 εκατομμύρια παιδιά, από το τελευταίο έτος του νηπιαγωγείου έως και το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Οι μαθητές θα ερωτηθούν εάν έχουν βιώσει σεξουαλική ή έμφυλη βία. Ο υπουργός δήλωσε σε αρκετές περιφερειακές εφημερίδες της Γαλλίας ότι περιμένει τα αποτελέσματα να είναι συγκλονιστικά λόγω της έκτασης του προβλήματος.«Ένα στα δέκα παιδιά είναι θύμα σεξουαλικής βίας στη Γαλλία», ανέφερε ο υπουργός.Το ερωτηματολόγιο θα είναι αρχικά ανώνυμο. Ωστόσο, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το όνομά τους, εφόσον επιθυμούν να μιλήσουν σε έναν ενήλικα της εμπιστοσύνης τους.