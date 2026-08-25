Η Τζένιφερ Λόρενς κρατά τη νέα τσάντα του οίκου Dior στην πιο φρέσκια απόχρωση
MARIE CLAIRE

Η Τζένιφερ Λόρενς κρατά τη νέα τσάντα του οίκου Dior στην πιο φρέσκια απόχρωση

Η ηθοποιός συνδύασε την πολυπόθητη τσάντα του οίκου με ένα ανεπιτήδευτα κομψό look.

Η Τζένιφερ Λόρενς κρατά τη νέα τσάντα του οίκου Dior στην πιο φρέσκια απόχρωση
ΗJennifer Lawrence μάς έδωσε ένα μάθημα για το πώς ένα ξεχωριστό αξεσουάρ μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό καθημερινό σύνολο. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνδύασε ένα λευκό πουκάμισο με φαρδύ παντελόνι, σαγιονάρες και γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας το ανεπιτήδευτα κομψό look της με τη νέα Cigale Bag του Dior σε απαλή ροζ απόχρωση.

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