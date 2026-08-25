Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι γνωρίζουμε για τις δολοφονίες τριών παιδιών με κατηγορούμενη τη μητέρα τους
Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι γνωρίζουμε για τις δολοφονίες τριών παιδιών με κατηγορούμενη τη μητέρα τους
Η δίκη της υπόθεσης έχει αναστατώσει τις ΗΠΑ και προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο διαδίκτυο
Τον Ιανουάριο του 2023 τα τρία παιδιά της οικογένειας Clancy, η 5χρονη Cora, ο 3χρονος Dawson και ο 8 μηνών Callan, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο σπίτι τους, στα νότια της Βοστώνης. Στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης, κατηγορήθηκε για το θάνατό τους η μητέρα τους, Lindsay, 36 ετών, πρώην νοσοκόμα. Η δίκη της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και προβάλλεται live μέσω του YouTube, έχει προκαλέσει κύματα συζητήσεων στις ΗΠΑ.
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