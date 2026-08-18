Ματίλντ Φαβιέ: Η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του Dior σκοτώθηκε σε ηλικία 57 ετών
Ματίλντ Φαβιέ: Η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του Dior σκοτώθηκε σε ηλικία 57 ετών
Σε τροχαίο, μαζί με τον σύντροφό της, τον κινηματογραφικό παραγωγό Nicolas Altmayer
Μια τραγική είδηση μοιράστηκε ο οίκος Dior. Η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων Mathilde Favier σκοτώθηκε σε ηλικία 57 ετών σε τροχαίο, μαζί με τον σύντροφό της, τον κινηματογραφικό παραγωγό Nicolas Altmayer (Mandarin Cinéma), σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το WWD.
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