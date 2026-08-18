Τουλάχιστον τριάντα παιδιά συλλήφθηκαν με λάθος σπέρμα ή ωάριο σε κλινική της Κύπρου - στα Κατεχόμενα
MARIE CLAIRE

Τουλάχιστον τριάντα παιδιά συλλήφθηκαν με λάθος σπέρμα ή ωάριο σε κλινική της Κύπρου - στα Κατεχόμενα

Το σκάνδαλο αποκαλύπτει έρευνα του BBC

Τουλάχιστον τριάντα παιδιά συλλήφθηκαν με λάθος σπέρμα ή ωάριο σε κλινική της Κύπρου - στα Κατεχόμενα
Τουλάχιστον τριάντα παιδιά συλλήφθηκαν με λάθος σπέρμα ή ωάριο σε κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Κατεχόμενα της Κύπρου, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του BBC. Αρχικά η ανταποκρίτρια του βρετανικού μέσου, Anna Collinson, εντόπισε επτά τέτοιες υποθέσεις παιδιών, οι οποίες όμως αργότερα εκτοξεύτηκαν στις τριάντα. Οι μισές περίπου από αυτές συνδέονται με μία κλινική, την Dogus IVF Centre, από την οποία, σύμφωνα με το BBC, τρία μέλη του προσωπικού φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση: οι Dr Firdevs Uguz Tip, Dr Sevket Alpturk και Julie Hodson.

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