Η Kaia Gerber αποκαλύπτει ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί
Η Kaia Gerber αποκαλύπτει ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί
Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί σήμερα στη νέα σειρά The Shards, περιέγραψε την ασυνήθιστη εμπειρία που ισχυρίζεται ότι έζησε σε μικρή ηλικία.
Ίσως το τελευταίο πράγμα που θα περιμέναμε να ακούσουμε από το στόμα της Kaia Gerber είναι πως είχε μια κυριολεκτικά στοιχειωμένη ηλικία. Κι όμως, η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είχε υποβληθεί σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί.
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