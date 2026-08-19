Η Kaia Gerber αποκαλύπτει ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί

Ίσως το τελευταίο πράγμα που θα περιμέναμε να ακούσουμε από το στόμα της Kaia Gerber είναι πως είχε μια κυριολεκτικά στοιχειωμένη ηλικία. Κι όμως, η 24χρονη ηθοποιός και μοντέλο αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είχε υποβληθεί σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί.