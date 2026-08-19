Ταλούλα Γουίλις: Ο Έλληνας hairstylist που επιμελήθηκε το bridal look της
MARIE CLAIRE

Ταλούλα Γουίλις: Ο Έλληνας hairstylist που επιμελήθηκε το bridal look της

Είναι γνωστός και ως ο hairstylist των celebrities

Ταλούλα Γουίλις: Ο Έλληνας hairstylist που επιμελήθηκε το bridal look της
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram η Tallulah Willis, κόρη της Demi Moore και του Bruce Willis, από τον γάμο της με τον Justin Acee, είναι και ένα ασπρόμαυρο κοντινό πορτρέτο της που αναδεικνύει το νυφικό χτένισμά της. «Η σύζυγος κάποιου» γράφει στη λεζάντα και ανάμεσα στα ονόματα που έχει ταγκάρει είναι και του Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτου.

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