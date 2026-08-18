Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί

Arianna Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo και, φυσικά, Courtney Love, έχουν δείξει πόσο αγαπούν το babydoll φόρεμα. Ειδικά τους μήνες με ζεστό καιρό, ένα κομμάτι αέρινο όσο το babydoll έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα μας και οι τρόποι για να συνδυαστεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου είναι πολλοί και ενδιαφέροντες.