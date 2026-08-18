Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί
Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί
Από την κρεβατοκάμαρα, στο δρόμο, το φόρεμα babydoll ξαναγράφει τους κανόνες του καλοκαιρινού στιλ.
Arianna Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo και, φυσικά, Courtney Love, έχουν δείξει πόσο αγαπούν το babydoll φόρεμα. Ειδικά τους μήνες με ζεστό καιρό, ένα κομμάτι αέρινο όσο το babydoll έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα μας και οι τρόποι για να συνδυαστεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου είναι πολλοί και ενδιαφέροντες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα