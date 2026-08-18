Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί
MARIE CLAIRE

Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί

Από την κρεβατοκάμαρα, στο δρόμο, το φόρεμα babydoll ξαναγράφει τους κανόνες του καλοκαιρινού στιλ.

Η νέα ζωή του babydoll dress: 7+1 σύγχρονοι συνδυασμοί
Arianna Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo και, φυσικά, Courtney Love, έχουν δείξει πόσο αγαπούν το babydoll φόρεμα. Ειδικά τους μήνες με ζεστό καιρό, ένα κομμάτι αέρινο όσο το babydoll έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στη ντουλάπα μας και οι τρόποι για να συνδυαστεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου είναι πολλοί και ενδιαφέροντες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης