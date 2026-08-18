Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ύπνος αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του - Τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα
MARIE CLAIRE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ύπνος αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του - Τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα

Από τις καλοκαιρινές δικοπές τους στην Ελλάδα

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ύπνος αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του - Τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα
Ο Γιάννης και η Mariah Αντετοκούνμπο έκαναν καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες που μοιράστηκε o πρωταθλητής του μπάσκετ στο Instagram. «Το δικό μας καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα, ενώ σε μια σειρά από στιγμιότυπα τους βλέπουμε σε χαλαρές στιγμές με τα τέσσερα παιδιά τους, τον 6χρονο Λίαμ-Τσαρλς, τον 5χρονο Μάβερικ-Ντιάπερ / Σάι, την Εύα-Μπρουκ, 3 ετών, και την Άρια-Κάπρι, που γεννήθηκε μόλις μέσα στο 2025.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης