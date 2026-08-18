Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ύπνος αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του - Τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα

Ο Γιάννης και η Mariah Αντετοκούνμπο έκαναν καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνει μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες που μοιράστηκε o πρωταθλητής του μπάσκετ στο Instagram. «Το δικό μας καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα, ενώ σε μια σειρά από στιγμιότυπα τους βλέπουμε σε χαλαρές στιγμές με τα τέσσερα παιδιά τους, τον 6χρονο Λίαμ-Τσαρλς, τον 5χρονο Μάβερικ-Ντιάπερ / Σάι, την Εύα-Μπρουκ, 3 ετών, και την Άρια-Κάπρι, που γεννήθηκε μόλις μέσα στο 2025.