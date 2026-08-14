O ηθοποιός που ο Κλιντ Ίστγουντ έδιωξε από το πλατό - Ήταν και οι δύο πολύ μεγάλα ονόματα (βίντεο)
O ηθοποιός που ο Κλιντ Ίστγουντ έδιωξε από το πλατό - Ήταν και οι δύο πολύ μεγάλα ονόματα (βίντεο)
Το αποκάλυψε ο γιος του
ΟScott Eastwood μοιράστηκε μια άγνωστη μέχρι σήμερα ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας «A Perfect World», αποκαλύπτοντας πώς ο πατέρας του, Clint Eastwood, έδωσε ένα μάθημα στον Kevin Costner όταν οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν στην ταινία του 1993.
Μιλώντας στο podcast «Armchair Expert» στις 3 Αυγούστου, ο Scott Eastwood περιέγραψε το περιστατικό ως μια «θρυλική ιστορία» από την εποχή που ο Kevin Costner βρισκόταν στην κορύφωση της καριέρας του.
Ο Clint Eastwood σκηνοθετούσε και πρωταγωνιστούσε στην ταινία, έχοντας στο πλευρό του τον Kevin Costner. Σύμφωνα με την αφήγηση του γιου του, ο Costner βρισκόταν κάποια στιγμή στο καμαρίνι του και, για άγνωστο λόγο, δεν εμφανιζόταν στο πλατό, παρότι είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στη σκηνή που γυριζόταν.
Όταν ο Clint Eastwood πληροφορήθηκε ότι ο Kevin Costner παρέμενε στο καμαρίνι του, φέρεται να είπε στο συνεργείο: «Τότε στείλτε τον σπίτι».
Ο Costner, όταν ενημερώθηκε για την απόφαση, δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. «Τι εννοείτε; Είμαι στη σκηνή», φέρεται να είπε.
Η απάντηση του συνεργείου ήταν απλή: «Μάλλον όχι πια. Ο Clint το άλλαξε». «Νομίζω ότι την επόμενη μέρα ήταν στο πλατό, έτοιμος να δουλέψει», σχολίασε ο Scott Eastwood.
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Μιλώντας στο podcast «Armchair Expert» στις 3 Αυγούστου, ο Scott Eastwood περιέγραψε το περιστατικό ως μια «θρυλική ιστορία» από την εποχή που ο Kevin Costner βρισκόταν στην κορύφωση της καριέρας του.
Ο Clint Eastwood σκηνοθετούσε και πρωταγωνιστούσε στην ταινία, έχοντας στο πλευρό του τον Kevin Costner. Σύμφωνα με την αφήγηση του γιου του, ο Costner βρισκόταν κάποια στιγμή στο καμαρίνι του και, για άγνωστο λόγο, δεν εμφανιζόταν στο πλατό, παρότι είχε προγραμματιστεί να συμμετάσχει στη σκηνή που γυριζόταν.
Όταν ο Clint Eastwood πληροφορήθηκε ότι ο Kevin Costner παρέμενε στο καμαρίνι του, φέρεται να είπε στο συνεργείο: «Τότε στείλτε τον σπίτι».
Ο Costner, όταν ενημερώθηκε για την απόφαση, δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί. «Τι εννοείτε; Είμαι στη σκηνή», φέρεται να είπε.
Η απάντηση του συνεργείου ήταν απλή: «Μάλλον όχι πια. Ο Clint το άλλαξε». «Νομίζω ότι την επόμενη μέρα ήταν στο πλατό, έτοιμος να δουλέψει», σχολίασε ο Scott Eastwood.
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