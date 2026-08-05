Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Πριν από το γαμήλιο ταξίδι τους βρέθηκαν στη Μύκονο - Οι φωτογραφίες με το μαύρο μπικίνι

Στη Μύκονο βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, μετά το γαμήλιο ταξίδι τους στη Γαλλική Πολυνησία. Το ζευγάρι απήλαυσε τις βουτιές του στις παραλίες του νησιού με τον φωτογραφικό φακό να τους «συλλαμβάνει» καθώς έβγαιναν από το νερό.