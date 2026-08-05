Boho top: Το κομμάτι που χωράει σε κάθε καλοκαιρινή ιστορία
Boho top: Το κομμάτι που χωράει σε κάθε καλοκαιρινή ιστορία
8 σικ τρόποι για να το φορέσετε μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Το hero pice κάθε καλοκαιριού είναι αδιαμφισβήτητα το boho top. Το αέρινο αυτό ρούχο κυκλοφορεί σε πάρα πολλές παραλλαγές χρωμάτων, σχεδίων και υφασμάτων. Το λευκό και οι αποχρώσεις του του φυσικά κυριαρχούν στις προτιμήσεις μας λόγω του θέρους και συνδυάζονται πανεύκολα σχεδόν με ό,τι έχουμε στη ντουλάπα μας.
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