Πριγκίπισσα Ευγενία: Καλωσόρισε το τρίτο της παιδί – Γιατί γέννησε στην Πορτογαλία και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack Brooksbank έγιναν για τρίτη φορά γονείς, καλωσορίζοντας ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσαν μία ημέρα αργότερα τόσο το Buckingham Palace όσο και η ίδια η πριγκίπισσα Ευγενία μέσω Instagram. Στην πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης, την οποία τράβηξε ο πατέρας της, το μωρό φορά ένα ροζ φορμάκι με μικρά φτερά στην πλάτη και σκουφάκι.«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Jack Brooksbank είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ασφαλή γέννηση της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 18:20, σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκαν και χάρηκαν ιδιαίτερα με το νέο.