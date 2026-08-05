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Πριγκίπισσα Ευγενία: Καλωσόρισε το τρίτο της παιδί – Γιατί γέννησε στην Πορτογαλία και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο
MARIE CLAIRE

Πριγκίπισσα Ευγενία: Καλωσόρισε το τρίτο της παιδί – Γιατί γέννησε στην Πορτογαλία και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Πριγκίπισσα Ευγενία: Καλωσόρισε το τρίτο της παιδί – Γιατί γέννησε στην Πορτογαλία και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο
Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack Brooksbank έγιναν για τρίτη φορά γονείς, καλωσορίζοντας ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία.

 
Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσαν μία ημέρα αργότερα τόσο το Buckingham Palace όσο και η ίδια η πριγκίπισσα Ευγενία μέσω Instagram. Στην πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης, την οποία τράβηξε ο πατέρας της, το μωρό φορά ένα ροζ φορμάκι με μικρά φτερά στην πλάτη και σκουφάκι.

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα η πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Jack Brooksbank είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ασφαλή γέννηση της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, στις 18:20, σε νοσοκομείο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενημερώθηκαν και χάρηκαν ιδιαίτερα με το νέο.

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