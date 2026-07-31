Ζεντάγια για τον Tομ Χόλαντ: «Είναι ο καλύτερός μου φίλος – Είναι προνόμιο να μεγαλώνουμε μαζί»

ΗZendaya μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση της με τον Tom Holland, αποκαλύπτοντας πως, πέρα από σύντροφός της, τον θεωρεί και τον καλύτερό της φίλο.Στην πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο, η ηθοποιός ρωτήθηκε από το MTV UK αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον χώρο της υποκριτικής με τον οποίο αισθάνεται ευγνώμων που μεγάλωσε επαγγελματικά δίπλα του.«Προφανώς ο Tom. Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Είναι πραγματικό προνόμιο να κάνουμε μαζί αυτές τις ταινίες και λατρεύω να εξελισσόμαστε μαζί και να τον βλέπω να μεγαλώνει μέσα από τη δουλειά του. Είναι πραγματικά ο καλύτερος», απάντησε.