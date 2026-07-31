H Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κόξ σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα
H Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κόξ σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα
Μαζί τους και ο Pedro Pascal - Δείτε φωτογραφίες.
Οι Jennifer Aniston και Courteney Cox περνούν χρόνο μαζί. Οι δύο πρώην συμπρωταγωνίστριες της σειράς Friends απαθανατίστηκαν σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα, έχοντας στο πλευρό τους τον Pedro Pascal και τον σύντροφο της Jeniffer Aniston, Jim Curtis. Στις φωτογραφίες από την εξόρμηση, η παρέα δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, χαλαρώνοντας στο κατάστρωμα του σκάφους. Η Jennifer Aniston φωτογραφήθηκε επίσης να κάνει καγιάκ, ενώ η Courteney Cox εθεάθη να φορά και βατραχοπέδιλα λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα.
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