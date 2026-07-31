ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

H Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κόξ σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα
MARIE CLAIRE

H Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κόξ σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα

Μαζί τους και ο Pedro Pascal - Δείτε φωτογραφίες.

H Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κόξ σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα
Οι Jennifer Aniston και Courteney Cox περνούν χρόνο μαζί. Οι δύο πρώην συμπρωταγωνίστριες της σειράς Friends απαθανατίστηκαν σε πολυτελείς διακοπές με γιοτ στη Μαγιόρκα, έχοντας στο πλευρό τους τον Pedro Pascal και τον σύντροφο της Jeniffer Aniston, Jim Curtis. Στις φωτογραφίες από την εξόρμηση, η παρέα δείχνει να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο, χαλαρώνοντας στο κατάστρωμα του σκάφους. Η Jennifer Aniston φωτογραφήθηκε επίσης να κάνει καγιάκ, ενώ η Courteney Cox εθεάθη να φορά και βατραχοπέδιλα λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης