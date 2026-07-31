Ο hairstylist της Σακίρα αποκαλύπτει το κόλπο για να διατηρεί τις χαρακτηριστικές μπούκλες της «ζωντανές» μετά τη γυμναστική

ΗShakira φαίνεται πως δεν αφήνει ούτε λεπτό να πάει χαμένο όταν πρόκειται για την προετοιμασία των εμφανίσεών της. Ακόμα και την ώρα που γυμνάζεται, φροντίζει τα σγουρά μαλλιά της να παραμένουν άψογα.Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο προσωπικός της hairstylist, Jhonatan Rendon, η Κολομβιανή τραγουδίστρια εμφανίζεται ξαπλωμένη μπρούμυτα στο πάτωμα, εκτελώντας ασκήσεις με βάρη.Την ίδια στιγμή εκείνος βρίσκεται δίπλα της και στεγνώνει με πιστολάκι τις πλεξούδες της, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο λεπτό της προετοιμασίας.«Φροντίζουμε κάθε δευτερόλεπτο να μετράει!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.Οι θαυμαστές τους εντυπωσιάστηκαν από την αφοσίωση και των δύο και την αναγνώρισαν με τα σχόλια. «Αυτό θα είμαι εγώ το πρωί του γάμου μου 😂», σχολίασε μία fan, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Το απόλυτο multitasking που οδηγεί σε εκπληκτικό αποτέλεσμα! Μπράβο και στους δυο σας 🙌».