Ο Μάθιου Μακόναχι στη Μύκονο: Δείτε τον να χορεύει σε γνωστό κλαμπ του νησιού (βίντεο)

Στη Μύκονο εντόπισαν θαυμαστές τον Matthew McConaughey, ο οποίος έδειχνε να περνά πολύ καλά σε γνωστό μαγαζί διασκέδασης στο νησί.Ο Βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φωτογραφήθηκε την Τρίτη, 28 Ιουλίου, να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο παντελόνι, μπλε πουκάμισο και καπέλο. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση στα social media, οι θαυμαστές του ηθοποιού αναγνωρίζουν τη θετική του αύρα και την ευχάριστη διάθεσή του. «Τα πιο θετικά vibes», γράφουν.