Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση
MARIE CLAIRE

Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση

Eίτε για μια έξοδο σε νησί, είτε για ένα δείπνο σε ένα εστιατόριο της πόλης.

Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση
Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τους δικούς τους στυλιστικούς κανόνες: λινά φορέματα, κροσέ υφές, και σανδάλια κυριαρχούν από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Τι γίνεται όμως όταν πέσει ο ήλιος και ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα ή μια βραδινή έξοδος στην πόλη απαιτούν κάτι πιο εκλεπτυσμένο; Η Kaia Gerber δίνει την πιο απλή και διαχρονική απάντηση: ένα μαύρο slip dress.

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