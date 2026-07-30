Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση
Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση
Eίτε για μια έξοδο σε νησί, είτε για ένα δείπνο σε ένα εστιατόριο της πόλης.
Eίτε για μια έξοδο σε νησί, είτε για ένα δείπνο σε ένα εστιατόριο της πόλης.
Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τους δικούς τους στυλιστικούς κανόνες: λινά φορέματα, κροσέ υφές, και σανδάλια κυριαρχούν από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Τι γίνεται όμως όταν πέσει ο ήλιος και ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα ή μια βραδινή έξοδος στην πόλη απαιτούν κάτι πιο εκλεπτυσμένο; Η Kaia Gerber δίνει την πιο απλή και διαχρονική απάντηση: ένα μαύρο slip dress.
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