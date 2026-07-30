Η Κάια Γκέρμπερ μάς εμπνέει για την πιο κομψή καλοκαιρινή βραδινή εμφάνιση

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ι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τους δικούς τους στυλιστικούς κανόνες: λινά φορέματα, κροσέ υφές, και σανδάλια κυριαρχούν από το πρωί μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Τι γίνεται όμως όταν πέσει ο ήλιος και ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα ή μια βραδινή έξοδος στην πόλη απαιτούν κάτι πιο εκλεπτυσμένο; Η