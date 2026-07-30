Ζεντάγια: Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος του φορέματός της που θύμιζε ιστό αράχνης
Ζεντάγια: Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος του φορέματός της που θύμιζε ιστό αράχνης
Στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο.
Στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο.
Μετά την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στη Νέα Υόρκη, όλα έδειχναν πως η περιοδεία προώθησης της ταινίας είχε ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Zendaya έκανε ακόμη μία εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά στην επίσημη πρεμιέρα του Λονδίνου, στο Odeon Luxe Leicester Square.
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