Ζεντάγια: Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος του φορέματός της που θύμιζε ιστό αράχνης
MARIE CLAIRE

Ζεντάγια: Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος του φορέματός της που θύμιζε ιστό αράχνης

Στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στο Λονδίνο.

Ζεντάγια: Η εντυπωσιακή λεπτομέρεια στο πίσω μέρος του φορέματός της που θύμιζε ιστό αράχνης
Μετά την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στη Νέα Υόρκη, όλα έδειχναν πως η περιοδεία προώθησης της ταινίας είχε ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Zendaya έκανε ακόμη μία εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά στην επίσημη πρεμιέρα του Λονδίνου, στο Odeon Luxe Leicester Square.

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