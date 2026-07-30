Ζεντάγια - Τομ Χόλαντ: Το ζευγάρι κατακτά τον Χόλιγουντ - «Είναι πιο εύκολο όταν είσαι κολλητός με τον άλλο»
Ζεντάγια - Τομ Χόλαντ: Το ζευγάρι κατακτά τον Χόλιγουντ - «Είναι πιο εύκολο όταν είσαι κολλητός με τον άλλο»
Στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου «Spider-Man» στο Λονδίνο
Οι Zendaya και Tom Holland είχαν μια πολύ γεμάτη χρονιά φέτος. Το ζευγάρι, πέρα από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, συμπρωταγωνιστεί και στη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day». Στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, φορώντας θεματικές καρφίτσες – εντυπωσιακή η Zendaya με μάξι, off-shoulder φόρεμα Tamara Ralph σε σαμπανιζέ απόχρωση, με μεταλλιζέ λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον ιστό της αράχνης.
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