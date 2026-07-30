Ζεντάγια - Τομ Χόλαντ: Το ζευγάρι κατακτά τον Χόλιγουντ - «Είναι πιο εύκολο όταν είσαι κολλητός με τον άλλο»

Οι Zendaya και Tom Holland είχαν μια πολύ γεμάτη χρονιά φέτος. Το ζευγάρι, πέρα από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, συμπρωταγωνιστεί και στη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day». Στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, φορώντας θεματικές καρφίτσες – εντυπωσιακή η Zendaya με μάξι, off-shoulder φόρεμα Tamara Ralph σε σαμπανιζέ απόχρωση, με μεταλλιζέ λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον ιστό της αράχνης.