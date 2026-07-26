Οι Μπίμπερ φαίνεται ότι περνούν τόσο ωραία στην Ελλάδα, που μόνο οι φαν τους κάνουν αναρτήσεις (βίντεο)
Οι Μπίμπερ φαίνεται ότι περνούν τόσο ωραία στην Ελλάδα, που μόνο οι φαν τους κάνουν αναρτήσεις (βίντεο)
Από το Κρανίδι, στις Σπέτσες
Το ζεύγος Bieber έχει τόσο πιστούς θαυμαστές, που υπάρχει ακόμα και ένας λογαριασμός στο Instagram (@justinstournews) που έχει γίνει η σκιά τους και τους ακολουθεί παντού, όχι μόνο στις περιοδείες αλλά και στις διακοπές τους. Η απόδραση του ζευγαριού με τον μικρό Jack Blues στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, έτσι, παρόλο που φαίνεται να περνάει τόσο ωραία, ώστε δεν κάνει αναρτήσεις στα social media, έρχονται updates από φαν που φωτογραφίζονται μαζί τους όπου τους πετυχαίνουν.
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