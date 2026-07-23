Summer Society: Η Αθήνα γίνεται το πιο κομψό σκηνικό του καλοκαιριού για τη νέα συλλογή της premium πλατφόρμας PRM
Summer Society: Η Αθήνα γίνεται το πιο κομψό σκηνικό του καλοκαιριού για τη νέα συλλογή της premium πλατφόρμας PRM
Με φόντο τη φωτεινή Αθήνα, η νέα καμπάνια της PRM αποτυπώνει το σύγχρονο καλοκαίρι μέσα από στιγμές αυθεντικότητας, ανεπιτήδευτης κομψότητας και μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην πόλη και τις αποδράσεις.
Με φόντο τη φωτεινή Αθήνα, η νέα καμπάνια της PRM αποτυπώνει το σύγχρονο καλοκαίρι μέσα από στιγμές αυθεντικότητας, ανεπιτήδευτης κομψότητας και μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην πόλη και τις αποδράσεις.
Το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε προορισμούς, αλλά στις μικρές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Ένας πρωινός καφές σε μια ήσυχη γειτονιά, μια βόλτα στους δρόμους της πόλης που λούζονται από το φως ή το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία αποτυπώνει η νέα καμπάνια Summer Society της PRM, επιλέγοντας την Αθήνα ως το ιδανικό σκηνικό για να αφηγηθεί μια ιστορία σύγχρονης, ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.
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