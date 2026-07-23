Summer Society: Η Αθήνα γίνεται το πιο κομψό σκηνικό του καλοκαιριού για τη νέα συλλογή της premium πλατφόρμας PRM

Τ

ο

δεν μετριέται μόνο σε προορισμούς, αλλά στις μικρές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Ένας πρωινός καφές σε μια ήσυχη γειτονιά, μια βόλτα στους δρόμους της πόλης που λούζονται από το φως ή το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία αποτυπώνει η νέα καμπάνια

της





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, επιλέγοντας την Αθήνα ως το ιδανικό σκηνικό για να αφηγηθεί μια ιστορία σύγχρονης, ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Summer Society