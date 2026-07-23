ΗΠΑ: Ακυρώνονται προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης - Προωθούνται η σεξουαλική αποχή, η τεκνοποίηση, ο γάμος
ΗΠΑ: Ακυρώνονται προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης - Προωθούνται η σεξουαλική αποχή, η τεκνοποίηση, ο γάμος
Εκφράζονται φόβοι για αύξηση των εφηβικών και ανεπιθύμητων κυήσεων
Η κυβέρνηση του Donald Trump ακυρώνει κονδύλια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που δεν διδάσκουν την αποχή από το σεξ και την αξία του γάμου, όπως γράφει η Telegraph. Μεταξύ άλλων, πρόσφατα απέσυρε ένα πρόγραμμα πρόληψης των εφηβικών κυήσεων, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Fact Forward, ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Fact Forward βρέθηκε στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών αρχών καθώς κατηγορήθηκε ότι «ενθαρρύνει το προγαμιαίο σεξ». Η απάντησή του ήταν ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαστρέβλωσε το περιεχόμενο του προγράμματός του.
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