ΗΠΑ: Ακυρώνονται προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης - Προωθούνται η σεξουαλική αποχή, η τεκνοποίηση, ο γάμος

Η κυβέρνηση του Donald Trump ακυρώνει κονδύλια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που δεν διδάσκουν την αποχή από το σεξ και την αξία του γάμου, όπως γράφει η Telegraph. Μεταξύ άλλων, πρόσφατα απέσυρε ένα πρόγραμμα πρόληψης των εφηβικών κυήσεων, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Fact Forward, ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Fact Forward βρέθηκε στο στόχαστρο των ομοσπονδιακών αρχών καθώς κατηγορήθηκε ότι «ενθαρρύνει το προγαμιαίο σεξ». Η απάντησή του ήταν ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαστρέβλωσε το περιεχόμενο του προγράμματός του.