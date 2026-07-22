Solo Travel: Μια γυναίκα αποκαλύπτει τους τρόπους με τους οποιους τα μοναχικά ταξίδια τη βοήθησαν να αντιμετωπίσει το άγχος της

ΗCasey Gueren, όπως και πολλοί ακόμα, ήταν θύμα του συνεχούς άγχους και της ανάγκης ελέγχου των πάντων. Όταν έκλεισε τα 35, εν μέσω πανδημίας, υπαρξιακής κρίσης και με σχεδόν όλες της τις σταθερές να δοκιμάζονται, πήρε μια γενναία απόφαση. Όπως γράφει στην Washington Post «έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια ακροβατώντας ανάμεσα στην ανασφάλεια της πανδημίας και βλέποντας φίλους να εξαφανίζονται στην εξοχή και τη γονεϊκότητα, κατάλαβα πως δεν γινόταν να περιμένω κάποιον σύντροφο ή ένα τέλεια συγχρονισμένο girls trip για να δω τον κόσμο». Έτσι, έκλεισε τις πρώτες της solo διακοπές. Έκτοτε, μέσα σε 2 χρόνια έχει πάει 5 solo ταξίδια. Θεωρεί πως το να ταξιδεύει μόνη της την έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει τα άγχη της πιο γρήγορα και από την ψυχοθεραπεία την οποια κάνει, αν και η συνθήκη είναι ιδανική ώστε να εφαρμόσει κανείς τις τακτικές που μαθαίνει με τον θεραπευτή του.