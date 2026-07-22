Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira
MARIE CLAIRE

Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira

Τα χαμόγελα, ο ξέφρενος χορός και η αγκαλιά με την τραγουδίστρια - Video.

Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira
Όταν η Shakira εμφανίστηκε στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δίπλα της δεν βρέθηκαν μόνο διεθνή μουσικά ονόματα όπως ο Burna Boy, αλλά και μια ομάδα παιδιών από την Ουγκάντα που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους με την ιστορία της.

 
 
Τα Ghetto Kids – γνωστά αρχικά ως Triplets Ghetto Kids – απέδειξαν ότι το ταλέντο, η επιμονή και η ελπίδα μπορούν να οδηγήσουν από τους δρόμους της Καμπάλα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

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