Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira

Όταν η Shakira εμφανίστηκε στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δίπλα της δεν βρέθηκαν μόνο διεθνή μουσικά ονόματα όπως ο Burna Boy, αλλά και μια ομάδα παιδιών από την Ουγκάντα που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους με την ιστορία της.Τα Ghetto Kids – γνωστά αρχικά ως Triplets Ghetto Kids – απέδειξαν ότι το ταλέντο, η επιμονή και η ελπίδα μπορούν να οδηγήσουν από τους δρόμους της Καμπάλα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.