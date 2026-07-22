Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira
Από τους δρόμους της Ουγκάντας στον τελικού του Μουντιάλ: Ποια είναι τα Ghetto Kids που χόρεψαν δίπλα στη Shakira
Τα χαμόγελα, ο ξέφρενος χορός και η αγκαλιά με την τραγουδίστρια - Video.
Όταν η Shakira εμφανίστηκε στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δίπλα της δεν βρέθηκαν μόνο διεθνή μουσικά ονόματα όπως ο Burna Boy, αλλά και μια ομάδα παιδιών από την Ουγκάντα που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους με την ιστορία της.
Τα Ghetto Kids – γνωστά αρχικά ως Triplets Ghetto Kids – απέδειξαν ότι το ταλέντο, η επιμονή και η ελπίδα μπορούν να οδηγήσουν από τους δρόμους της Καμπάλα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Τα Ghetto Kids – γνωστά αρχικά ως Triplets Ghetto Kids – απέδειξαν ότι το ταλέντο, η επιμονή και η ελπίδα μπορούν να οδηγήσουν από τους δρόμους της Καμπάλα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα