Η ιστορία της Nilofar Ayoubi από το Αφγανιστάν που για 10 χρόνια ο πατέρας της την έντυνε αγόρι

«Ο πατέρας μου με έντυνε σαν αγόρι για 10 χρόνια για να με προστατεύσει». Με αυτή τη φράση η Nilofar Ayoubi, που σήμερα ζει στην Πολωνία ως πρόσφυγας και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών, περιγράφει μια παιδική ηλικία που καθορίστηκε από τους περιορισμούς που επέβαλε το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.Η Nilofar γεννήθηκε το 1996 και μεγάλωσε στην πόλη Kunduz, στα βόρεια της χώρας, κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν (1996-2001). Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή της στο BBC, ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν ένας άγνωστος άνδρας τη χαστούκισε στον δρόμο επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ και στη συνέχεια έλεγξε αν ήταν κορίτσι.Ο πατέρας της αντέδρασε αμέσως. Έκοψε τα μαλλιά της, της φόρεσε τα ρούχα των αδελφών της και αποφάσισε ότι από εκείνη την ημέρα θα ζούσε ως αγόρι.Η πρακτική «bacha posh»Στο Αφγανιστάν αυτή η πρακτική, το να ντύνεις -δηλαδή- ένα κορίτσι ως αγόρι, είναι γνωστή ως bacha posh. Ορισμένες οικογένειες μεγαλώνουν προσωρινά τις κόρες τους ως αγόρια, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα, να συνοδεύουν τις μητέρες τους, να εργάζονται ή να πηγαίνουν σχολείο ή απλώς επειδή θα ήθελαν να αποκτήσουν αγόρι και όχι κορίτσι.Στην περίπτωση της Nilofar, η επιλογή του πατέρα της δεν έγινε επειδή η οικογένεια δεν είχε αγόρι, αλλά επειδή ήθελε η κόρη του να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους γιους του. «Το να είσαι αγόρι σού έδινε δύναμη», θυμάται. «Ακόμη και ένα αγόρι δύο ετών είχε περισσότερα δικαιώματα από τη μητέρα του».