H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με corset-dress της Vivienne Westwood
MARIE CLAIRE

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με corset-dress της Vivienne Westwood

Το φόρεμά της, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Andreas Kronthaler, συνδύαζε έναν εφαρμοστό κορσέ με μια πλούσια, ογκώδη φούστα.

H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με corset-dress της Vivienne Westwood
Σαν μια πρώτη γεύση από τις εμφανίσεις που θα συνοδεύσουν την προωθητική περιοδεία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Sense and Sensibility στην οποία πρωταγωνιστεί, η Daisy Edgar-Jones εμφανίστηκε πρόσφατα με μια εντυπωσιακή δημιουργία που παρέπεμπε διακριτικά στη μόδα της Αγγλίας του 18ου αιώνα.

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