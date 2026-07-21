H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με corset-dress της Vivienne Westwood
H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς με corset-dress της Vivienne Westwood
Το φόρεμά της, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Andreas Kronthaler, συνδύαζε έναν εφαρμοστό κορσέ με μια πλούσια, ογκώδη φούστα.
Το φόρεμά της, σχεδιασμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Andreas Kronthaler, συνδύαζε έναν εφαρμοστό κορσέ με μια πλούσια, ογκώδη φούστα.
Σαν μια πρώτη γεύση από τις εμφανίσεις που θα συνοδεύσουν την προωθητική περιοδεία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του Sense and Sensibility στην οποία πρωταγωνιστεί, η Daisy Edgar-Jones εμφανίστηκε πρόσφατα με μια εντυπωσιακή δημιουργία που παρέπεμπε διακριτικά στη μόδα της Αγγλίας του 18ου αιώνα.
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