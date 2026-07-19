Πενέλοπε Κρουζ: Ο λόγος που τα παιδιά της είπαν για πρώτη φορά ότι είναι «cool μαμά»
MARIE CLAIRE

Πενέλοπε Κρουζ: Ο λόγος που τα παιδιά της είπαν για πρώτη φορά ότι είναι «cool μαμά»

H εικόνα της ηθοποιού στο σπίτι άλλαξε χάρη σε έναν απρόσμενο σύμμαχο.

Πενέλοπε Κρουζ: Ο λόγος που τα παιδιά της είπαν για πρώτη φορά ότι είναι «cool μαμά»
Παρότι έχει κερδίσει Όσκαρ και θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, η Penélope Cruz δεν κατάφερνε να εντυπωσιάσει τους πιο αυστηρούς της κριτές: τα παιδιά της. Όπως αποκάλυψε στην ιδιαίτερα δημοφιλή διαδικτυακή εκπομπή Hot Ones του καναλιού First We Feast, η εικόνα της στο σπίτι άλλαξε χάρη σε έναν απρόσμενο σύμμαχο: τον Bad Bunny.

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