«Τα 40 δεν είναι πλέον η μέση ηλικία μας»
«Τα 40 δεν είναι πλέον η μέση ηλικία μας»
«Είναι η εποχή της ακμής μας» σύμφωνα με μια Αμερικανίδα δημοσιογράφο
Ακόμα και αν τα 40 δεν είναι τα νέα 30, για να ανατρέξουμε στις γνωστές κλισέ φράσεις, σίγουρα δεν είναι τα παλιά 40, σύμφωνα με το νέο άρθρο της δημοσιογράφου Emma Rosenblum στη Wall Street Journal. H Rosenblum θυμάται μια εμπειρία από τα εφηβικά της χρόνια, στη δεκαετία του ‘90, όταν μια φίλη της μητέρας της είχε αποκτήσει το τέταρτο παιδί της στα 42 της και όλοι το αντιμετώπιζαν σαν κάτι αξιοπερίεργο γιατί «ήταν πλέον “πολύ μεγάλη”. Τότε, θεωρούσαν ότι στα 40 σου έπρεπε, σε μεγάλο βαθμό, να έχεις τακτοποιήσει τη ζωή σου. Αν είχες παντρευτεί, είχες μεγαλύτερα παιδιά. Αν δούλευες, δεν άλλαζες δουλειά μέχρι τη συνταξιοδότησή σου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από εκείνους τους κανόνες αντιμετωπιζόταν σαν ένα αξιοσημείωτο γεγονός».
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