Το κούρεμα που χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά και θα βλέπουμε παντού το 2026
Το κούρεμα που χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά και θα βλέπουμε παντού το 2026
Τα διακριτικά layers επιστρέφουν πιο κομψά από ποτέ και χαρίζουν φυσική κίνηση και πλούσιο αποτέλεσμα.
Αν αναζητούμε ένα κούρεμα για όγκο στα μαλλιά που ανανεώνει την εικόνα μας χωρίς να αλλάζει δραστικά το μήκος, τα layers είναι η κορυφαία επιλογή για το 2026. Η νέα εκδοχή τους είναι πολύ πιο απαλή σε σχέση με τα έντονα φιλαρίσματα του παρελθόντος και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και ανεπιτήδευτο.
Το μυστικό βρίσκεται στα διακριτικά φιλαρίσματα που αφαιρούν το περιττό βάρος από τα μαλλιά, χαρίζοντας περισσότερη κίνηση και όγκο. Έτσι, το χτένισμα δείχνει πιο ζωντανό χωρίς να χάνει την πυκνότητά του.
Το μυστικό βρίσκεται στα διακριτικά φιλαρίσματα που αφαιρούν το περιττό βάρος από τα μαλλιά, χαρίζοντας περισσότερη κίνηση και όγκο. Έτσι, το χτένισμα δείχνει πιο ζωντανό χωρίς να χάνει την πυκνότητά του.
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