Το κούρεμα που χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά και θα βλέπουμε παντού το 2026
MARIE CLAIRE

Το κούρεμα που χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά και θα βλέπουμε παντού το 2026

Τα διακριτικά layers επιστρέφουν πιο κομψά από ποτέ και χαρίζουν φυσική κίνηση και πλούσιο αποτέλεσμα.

Το κούρεμα που χαρίζει άμεσα όγκο στα μαλλιά και θα βλέπουμε παντού το 2026
Αν αναζητούμε ένα κούρεμα για όγκο στα μαλλιά που ανανεώνει την εικόνα μας χωρίς να αλλάζει δραστικά το μήκος, τα layers είναι η κορυφαία επιλογή για το 2026. Η νέα εκδοχή τους είναι πολύ πιο απαλή σε σχέση με τα έντονα φιλαρίσματα του παρελθόντος και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και ανεπιτήδευτο.

 
 
Το μυστικό βρίσκεται στα διακριτικά φιλαρίσματα που αφαιρούν το περιττό βάρος από τα μαλλιά, χαρίζοντας περισσότερη κίνηση και όγκο. Έτσι, το χτένισμα δείχνει πιο ζωντανό χωρίς να χάνει την πυκνότητά του.
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