Μία δημοσιογράφος άφησε στην άκρη το smartphone της για έναν μήνα - Τι κατάλαβε

Πόσες ώρες της ημέρας περνούν χωρίς να κοιτάξετε το κινητό σας; Για πολλούς, το smartphone έχει γίνει το πρώτο αντικείμενο που πιάνουν μόλις ξυπνήσουν και το τελευταίο που αφήνουν πριν κοιμηθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως από τη Gen Z, δοκιμάζουν να περιορίσουν τη χρήση του ή ακόμη και να το αντικαταστήσουν προσωρινά με ένα λεγόμενο «dumb phone» – ένα κινητό που προσφέρει μόνο τις βασικές λειτουργίες, όπως κλήσεις και μηνύματα.Η Rachel Hale, δημοσιογράφος του USA Today που καλύπτει θέματα ψυχικής υγείας, αποφάσισε να το δοκιμάσει η ίδια. Άφησε το iPhone της σε ένα συρτάρι για έναν μήνα και πέρασε στην καθημερινότητά της με ένα Light Phone II, καταγράφοντας όσα κέρδισε αλλά και όσα έχασε.Όπως γράφει, ένας υπολογιστής χρόνου οθόνης τής αποκάλυψε ότι, στα 24 της χρόνια, είχε ήδη περάσει δύο χρόνια, τρεις μήνες και επτά ημέρες κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού της. «Το στατιστικό ήταν σοκαριστικό», παραδέχεται.