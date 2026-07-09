Τρία ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα με την Αφροδίτη που περνά στην Παρθένο

Στις 9 Ιουλίου 2026, η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο φέρνει θετικές εξελίξεις για τρία ζώδια, επηρεάζοντας κυρίως την προσωπική και την ερωτική τους ζωή. Η συγκεκριμένη αστρολογική διέλευση βοηθά στην αποκατάσταση της επικοινωνίας, ενισχύει τις σχέσεις και δίνει την ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά με ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για εσάς. Παρότι ο Ερμής εξακολουθεί να κινείται ανάδρομα στον Καρκίνο, οι παρεξηγήσεις αρχίζουν να υποχωρούν και η ημέρα ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις.ΤαύροςΗ Αφροδίτη στην Παρθένο λειτουργεί υπέρ σας. Η ημέρα ευνοεί μια επανασύνδεση με κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν, είτε πρόκειται για έναν πρώην σύντροφο είτε για έναν φίλο με τον οποίο είχατε απομακρυνθεί. Αρχικά μπορεί να μη θεωρήσετε αυτή τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, λίγο αργότερα θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία και πως συνέβη ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο, με προοπτικές που θα έχουν διάρκεια. Η τύχη βρίσκεται με το μέρος σας, αρκεί να αναγνωρίσετε την ευκαιρία και να την αξιοποιήσετε.