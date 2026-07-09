Η θρυλική City Bag του οίκου Balenciaga απέκτησε μια λαμπερή couture εκδοχή με κρύσταλλα
Η θρυλική City Bag του οίκου Balenciaga απέκτησε μια λαμπερή couture εκδοχή με κρύσταλλα
Η εμβληματική τσάντα αποκτά ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, μέσα από τη φίνα ματιά του Pierpaolo Piccioli.
Η εμβληματική τσάντα αποκτά ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, μέσα από τη φίνα ματιά του Pierpaolo Piccioli.
Στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στην Υψηλή Ραπτική για τον οίκο Balenciaga, οι τσάντες ήταν ελάχιστες. Τα μοντέλα περπάτησαν στην πασαρέλα με τα χέρια χωμένα στις τσέπες από αφράτα balloon jackets ή λαδί φορέματα κεντημένα με παγιέτες, ενώ άλλα ανέδειξαν μακριά δερμάτινα γάντια όπερας σε αποχρώσεις του βιολετί, του μπορντό και του μπλε. Μόλις δύο εμφανίσεις συνοδεύονταν από τσάντα. Κι όμως, ήταν αυτές που έκλεψαν την παράσταση.
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