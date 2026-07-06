«Πήγα σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με sex parties όπου το πάνω χέρι έχουν οι γυναίκες»
MARIE CLAIRE

«Πήγα σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με sex parties όπου το πάνω χέρι έχουν οι γυναίκες»

Η εμπειρία μιας δημοσιογράφου

«Πήγα σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με sex parties όπου το πάνω χέρι έχουν οι γυναίκες»
Σε μια διαφορετική δημοσιογραφική αποστολή συμμετείχε η Sophia Money-Coutts των Times: στην πρώτη sex cruise των Killing Kittens στη Μεσόγειο.

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