Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: «Παίρνω ένα υλικό, το ξαναβλέπω από μέσα, το αποδομώ αν χρειαστεί και το ξαναχτίζω»
Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: «Παίρνω ένα υλικό, το ξαναβλέπω από μέσα, το αποδομώ αν χρειαστεί και το ξαναχτίζω»
Μια κουβέντα με τον συνθέτη που έχει συνδέσει το όνομά του με το Σπιρτόκουτο, τον Willem Dafoe, την ΚΟΑ και σύντομα με τον Παύλο Παυλίδη.
Μερικά χρόνια πριν πέρασα το κατώφλι της Στέγης Ωνάση γεμάτη περιέργεια να δω πώς το Σπιρτόκουτο θα μπορούσε να γίνει μιούζικαλ. Πέρσι το φθινόπωρο στις Νύχτες Πρεμιέρας βεβαιώθηκα ότι ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος έχει ένα μοναδικό ταλέντο να ντύνει μουσικά ολόκληρους μικρόκοσμους, αφού άκουσα τη μουσική του για την ταινία Brando with a Glass Eye του Αντώνη Τσώνη: ένα score που δεν συνόδευε απλώς την εικόνα, φώτιζε εσωτερικά τον κόσμο του κεντρικού ήρωα και χάριζε στον θεατή μια πιο όμορφη, ίσως, Αθήνα.
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