Τέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Η απουσία που συζητήθηκε στον γάμο τους και η κρίση στη σχέση με τη Μπλέικ Λάιβλι

Η Blake Lively και ο Ryan Reynolds δεν βρέθηκαν ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce, που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε μια λαμπερή τελετή, συγκέντρωσε πλήθος διάσημων προσκεκλημένων, ωστόσο η Lively και ο Reynolds απουσίαζαν τόσο από την τελετή όσο και από το rehearsal dinner της προηγούμενης ημέρας.Αντί για την παρουσία τους στον γάμο, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν εκτός Νέας Υόρκης, περνώντας χρόνο με την οικογένειά τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εθεάθησαν στο Lake Placid, όπου η κόρη τους συμμετείχε σε αγώνες ιππασίας.