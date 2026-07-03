Πρίγκιπας William: Εμφανίστηκε στο podcast του Travis Kelce λίγο πριν από τον γάμο του δεύτερου με την Taylor Swift

Αν νομίζατε ότι ο γάμος του Travis Kelce και της Τaylor Swift, με τη λίστα καλεσμένων να περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα καλλιτεχνών, αθλητών και διάσημων προσώπων, δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ξέφρενος, ξανασκεφτείτε το.Ο αστέρας του NFL παντρεύεται την ποπ σταρ αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας τις εορταστικές εκδηλώσεις του γάμου ακριβώς την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – μια από τις αγαπημένες γιορτές της μέλλουσας συζύγου του.Οι θαυμαστές περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί στο εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης, το Madison Square Garden, καθώς διασημότητες όπως ο Graham Norton και η Selena Gomez καταφθάνουν για έναν από τους πιο πολυαναμενόμενους γάμους της χρονιάς.Πριν από λίγες ώρες ο Travis επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος ο πρίγκιπας William θα εμφανιστεί στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του «New Heights», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό του, τον αθλητή Jason Kelce. Αυτή η αιφνιδιαστική εμφάνιση στο podcast γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είχε προηγουμένως αστειευτεί, λέγοντας ότι ήλπιζε να λάβει πρόσκληση για τον γάμο της Taylor και του Travis, κατά τη διάρκεια εμφάνισής τους σε ραδιοφωνική εκπομπή τον Μάιο.Το περιοδικό «People» ανέφερε πρόσφατα ότι το πριγκιπικό ζευγάρι της Ουαλίας δεν θα παρευρεθεί στον γάμο, αν και αυτό μένει να διαπιστωθεί, μιας και το podcast να αναζωπυρώνει τις εικασίες ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη φημολογούμενη λίστα των 1.000 καλεσμένων.