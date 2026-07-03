Το comeback του ανέφικτου σώματος
MARIE CLAIRE

Το comeback του ανέφικτου σώματος

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μιλά για το mere exposure effect, το αναπόφευκτο φαινόμενο της εξοικείωσης του εγκεφάλου με αυτό που βλέπει ξανά και ξανά.

Το comeback του ανέφικτου σώματος
Αφήσαμε ποτέ πραγματικά πίσω μας τα προβληματικά πρότυπα των 00s ή, στα χρόνια του body positivity, είχαμε απλώς αλλάξει λεξιλόγιο; Σήμερα, στους καιρούς των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος αλλά και της έκρηξης των αισθητικών επεμβάσεων, πόση ειλικρινή αποδοχή έχουμε για το διαφορετικό και το φυσιολογικό;

 
 
Σε αυτό το επεισόδιο του Έχουμε και Λέμε, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μιλά για το mere exposure effect, το αναπόφευκτο φαινόμενο της εξοικείωσης του εγκεφάλου με αυτό που βλέπει ξανά και ξανά, τείνοντας να το θεωρεί επιθυμητό. Όταν τα λεπτά σώματα και τα «διορθωμένα» πρόσωπα γύρω μας πληθαίνουν, όταν το SkinnyTok στα social media έχει μεταμφιεστεί σε wellness, πόση αντίσταση θα καταφέρουμε να δείξουμε στο νέο κύμα αφόρητης πίεσης που έρχεται κατά πάνω μας;

Ακούστε το επεισόδιο του podcast στο marieclaire.gr
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