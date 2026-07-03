H Βικτόρια Μπέκαμ δείχνει πώς φοριέται το μαύρο στον ζεστό καιρό
MARIE CLAIRE

H Βικτόρια Μπέκαμ δείχνει πώς φοριέται το μαύρο στον ζεστό καιρό

Πιστή στη μινιμαλιστική αισθητική που έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια, έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στους δρόμους του Λονδίνου με ένα σχεδόν ολοκληρωτικά μαύρο σύνολο.

H Βικτόρια Μπέκαμ δείχνει πώς φοριέται το μαύρο στον ζεστό καιρό
Μπορεί ο καύσωνας να δοκιμάζει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη, όμως η Victoria Beckham δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει το χαρακτηριστικό της στυλ. Πιστή στη μινιμαλιστική αισθητική που έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια, έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στους δρόμους του Λονδίνου με ένα σχεδόν ολοκληρωτικά μαύρο σύνολο.

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