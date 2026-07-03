H Βικτόρια Μπέκαμ δείχνει πώς φοριέται το μαύρο στον ζεστό καιρό

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πορεί ο καύσωνας να δοκιμάζει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη, όμως η

δεν φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει το χαρακτηριστικό της στυλ. Πιστή στη μινιμαλιστική αισθητική που έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια, έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στους δρόμους του Λονδίνου με ένα σχεδόν ολοκληρωτικά μαύρο σύνολο.



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