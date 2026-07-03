Κληρονομούμε τα τραύματα των προγόνων μας – και μεταφέρουμε τα δικά μας στις επόμενες γενιές

Ένα ψυχικό τραύμα, από μια κακοποίηση μέχρι έναν πόλεμο και μια μεγάλη φυσική καταστροφή, μπορεί όχι μόνο να μας συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή μας αλλά και να κληροδοτηθεί στα παιδιά και τα εγγόνια μας, προκαλώντας αλλαγές στο γενετικό υλικό που τους μεταβιβάζουμε. Αυτό είναι ένα από τα εντυπωσιακά και ταυτόχρονα τρομακτικά συμπεράσματα της επιστήμης της επιγενετικής. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο ενισχύεται με όλο και περισσότερα στοιχεία, σύμφωνα με ένα νέο, μεγάλο άρθρο του National Geographic.